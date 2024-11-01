В подмосковном Раменском существует опасность БПЛА

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Со стороны Калужской области в Раменский городской округ летит опасный беспилотник, сообщила местная администрация .

Последний раз подобная опасность в городском округе была 20 октября.

О существующей опасности со стороны беспилотника сообщила администрация Раменского городского округа Московской области в оперативном канале в Telegram.

20 октября силами ПВО в Раменском сбили один беспилотник ВСУ, который отслеживался с момента, как пересек границу Подмосковья. Текущая ситуация с вражеским объектом находится на контроле.