В подмосковном Пушкине двое парней друг за другом выпали из окна многоэтажки

В подмосковном Пушкине следователи выясняют обстоятельства гибели двух парней 22-х и 23-х лет, которые друг за другом выпали из окна 22-этажного многоквартирного дома на Ярославском шоссе, пишет Baza .

Предварительно известно, что погибшие парни были друзьями с детства. Один из них выпал из окна полностью обнаженным. На втором парне одежда была.

Предполагается, что молодые люди употребили запрещенные вещества. Однако этот факт сможет подтвердить только специальная экспертиза.

Прибывшие на место трагедии стражи порядка не смогли быстро попасть в квартиру, так как она была заперта изнутри. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными специалистами.