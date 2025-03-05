В подмосковном глэмпинге на дне рождения блогера сгорела баня

В Московской области 29-летняя блогерша по имени Анна решила отметить день рождения в недавно открывшемся глэмпинге, но праздничное мероприятие завершилось мощным пожаром в бане, сообщает SHOT .

Анна вместе с друзьями приехала в глэмпинг еще днем. Точная локация места отдыха не уточняется, но известно, что находится оно всего в часе езды от Москвы. Территория новая и заработала совсем недавно, однако уже столкнулась с серьезными трудностями.

Компания отдыхающих арендовала баню всего на два часа. Пожар начался с крыши в момент, когда блогер и ее товарищи находились внутри помещения. Компания выбежала на улицу в полотенцах, но это спасло людям жизнь. Через несколько минут вся баня полыхала как факел.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что баня охвачена открытым огнем полностью. Отдыхающие наблюдали за происходящим и переживали, чтобы пламя не перебросилось на дом.

Владельцы глэмпинга пока никаких претензий гостям не предъявляли, а наоборот, поблагодарили за помощь — ребята выносили мебель из горящего помещения. Предварительно, причиной пожара стала неисправность печного оборудования.