В подмосковной Ярхоме полыхает исторический фабричный дом

В историческом здании инженера Бордмана в подмосковной Яхроме произошел пожар

В подмосковной Ярхоме на улице Советской произошло возгорание заброшенного фабричного дома, сообщает «Осторожно, Москва» .

Двухэтажное здание полностью охвачено огнем. Местные жители сообщили, что пожар возник в расселенном доме Бордмана, построенном в конце XIX века.

Пожарные уже работают на месте происшествия, чтобы ликвидировать огонь и предотвратить его распространение.

Горящее здание ранее принадлежало британскому инженеру Ф. Ф. Бордману при прядильно-ткацкой фабрике Покровской мануфактуры.