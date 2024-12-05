В Подмосковье задержаны подозреваемые в тройном убийстве, совершенном в 2005 г

Полицейские из Подмосковья задержали подозреваемых в тройном убийстве. Резонансное преступление было совершено в 2005 году, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ночь на 3 сентября 2005 года в подмосковном поселке Снегири (г. о. Истра) мужчины в масках и с битами напали на частный дом. Они проникли через окно.

На первом этаже преступники увидели хозяйку дома. Женщину ударили битой, а потом избили прибежавших на шум мужа и отца жертвы. От полученных травм мужчины скончались на месте трагедии, женщина — в больнице. Неизвестные похитили ценности из дома и скрылись.

Как рассказала Волк, в рамках расследования дела специалисты провели несколько современных судебных экспертиз. Они помогли собрать дополнительные доказательства и выйти на след убийц.

По ее словам, силовики задержали четверых фигурантов дела. Мужчинам предъявили обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). Также специалисты устанавливают всех участников нападения.