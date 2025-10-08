В Подмосковье задержали террориста, подорвавшего машину сотрудника Минобороны РФ

В Московской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в терроризме. Он действовал по заданию украинских спецслужб, в том числе подорвал машину военнослужащего Минобороны России в Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба МВД РФ.

С зарубежными кураторами мужчина связался по собственной инициативе. С тех пор он выполнял преступные поручения, в том числе собирал информацию об одном из оборонных предприятий в Алтайском крае.

По инструкции мужчина изготовил две самодельных бомбы. Одну он спрятал в тайник в Москве, а вторую заложил под автомобиль военнослужащего, который сейчас находится на СВО. Преступник также поджег машину с символикой спецоперации.

Во время обыска у мужчины нашли взрывчатые вещества, средства связи и другие улики, которые считаются доказательством его преступной деятельности. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Мужчину заключили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

