В Подмосковье задержали подростков с игрушечным пистолетом, мешавших жителям

Полиция нашла двух подростков из видео об опасной езде в Лосино-Петровском

Полицейские задержали 2 подростков, на которых ранее жаловались жители из-за езды на автомобиле под громкую музыку и оскорбление соседей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ранее Readovka опубликовала видео, на кадрах которого несовершеннолетние нарушают правила дорожного движения и демонстрируют местным жителям предмет, внешне напоминающий оружие. Жители также жаловались, что один из подростков назвал соседей рабами и заявил, что продолжит делать все, что хочет.

В ходе предварительной проверки оперативникам МУ МВД России «Щелковское» удалось найти и задержать двух подростков 17 и 16 лет, которые управляли транспортным средством с нарушением правил движения. В конструкцию авто были внесены изменения.

Полицейские выяснили, что жителям Лосино-Петровского показывали игрушечный пистолет. В ближайшее время полиция передаст материалы дела в следственные органы, которые в свою очередь примут процессуальное решение.

Полиция продолжает искать остальных нарушителей общественного порядка.