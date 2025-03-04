В Подмосковье умер «русский Стивен Хокинг», освобожденный из тюрьмы

В Московской области ушел из жизни «русский Стивен Хокинг» — тяжелый инвалид детства Алексей Куликов с вывернутыми суставами. Недавно его освободили из тюрьмы, сообщает « МK.ru ».

В декабре 2023 года суд приговорил Куликова к 12 годам лишения свободы за торговлю оружием. От наказания его не спасло даже наличие тяжелого недуга — казалось, будто бы суставы мужчины вывернуты наизнанку. Он передвигался только на инвалидной коляске.

В таком состоянии Куликова отправили сначала в СИЗО, потом колонию и тюремную больницу в Торжке. Условия содержания были плохие.

«Русского Стивена Хокинга» освободили 3 июля 2024 года. Куликова из тюрьмы забрала сестра.

На свободе он пытался восстановить здоровье. Однако иммунитет во время нахождения за решеткой ухудшился еще сильнее. Болезнь начала развиваться быстро.

В результате Куликов умер в ночь на 3 марта дома в подмосковном Красногорске.

Ранее скончался композитор Адриан Корчинский. Он писал музыку для артистов Ларисы Долиной и Иосифа Кобзона.