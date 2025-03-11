В Подмосковье удалось избежать возгорания леса благодаря лесничим и лесным пожарным

Сотрудникам Орехово-Зуевских филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» и ГАУ МО «Мособллес» удалось остановить пал сухой травы в 150 м от леса. Для этого была оперативно создана минерализованная полоса, отсекающая огонь. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Из-за раннего схода снежного покрова и установившейся аномально сухой и теплой погоды кратно возросла опасность возгораний сухой травы, которые могут послужить причиной лесных пожаров», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Началось все около села Богородское Орехово-Зуевского городского округа, где подожгли сухую траву на землях сельхозназначения. Правоохранители разыскивают поджигателей.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился более чем на 2 км в сторону соседней деревни Степановка, где благодаря подоспевшим расчетам «Мособлпожспаса» удалось избежать возгорания жилого дома.

Одновременно с этим огонь напрямую угрожал лесному массиву. Чтобы этого не допустить, было задействовано 4 человека личного состава: 2 лесничих, 2 лесных пожарных и 3 единицы техники.

Устройство минерализованной полосы, оперативно сделанной лесными огнеборцами, не позволило огню перекинуться на деревья, а благодаря грамотным действиям лесничих и лесных пожарных возгорание было локализовано и ликвидировано.

Каждый участок, граничащий с государственным лесным фондом, должен быть очищен от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления, горючих материалов на полосе не менее 10 метров от леса либо отделен противопожарной минерализованной полосой не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная (ст. 8.32 КоАП РФ) и уголовная ст. 261 УК РФ ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических — до 2 млн рублей.

возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.