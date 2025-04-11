В Подмосковье у подростка выросли 14 лишних зубов

В Московской области у 15-летнего подростка выросли 14 лишних зубов. Юноша не знал о своем недуге и изначально пришел к стоматологу для исправления прикуса, сообщает Baza .

Несовершеннолетний пришел на плановый прием к стоматологу в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля. Парень хотел исправить прикус, и в процессе врачи выяснили, чем именно вызваны проблемы в его ротовой полости.

Благодаря обследованию на томографе врачи узнали, что у юноши есть почти полтора десятка лишних зубов. По итогу медики решили удалить лишние зубы пациента.

Операция прошла под общей анестезией и заняла два часа. Юный житель Подмосковья успешно перенес оперативное вмешательство, с ним все в порядке.

В будущем молодой человек продолжит наблюдаться у ортодонта.