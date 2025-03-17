В Подмосковье тонувшую лосиху спасли с помощью бензопилы

В Рузском округе Подмосковья спасатели Мособлпожспаса помогли лосихе, провалившейся под лед на Озернинском водохранилище. Для спасения сохатой использовали бензопилу, сообщила пресс-служба областного ГКУ.

Все произошло 15 марта. В экстренные службы позвонили очевидцы, которые рассказали о лосихе, застрявшей в 200 метрах от берега. На место событий прибыли сотрудники 265-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса, приступившие к вызволению животного.

В ходе операции специалисты применили устройство спасения из ледяной полыньи, чтобы передвигаться по хрупкой поверхности водоема. После этого они распилили лед бензопилой, тем самым проложив путь на сушу для лосихи. Далее один из спасателей обвязал сохатую веревками, после чего специалисты и егеря вытащили утопающую на берег.

После спасения лосиху передали ветеринарам.