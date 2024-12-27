В Подмосковье таможенники остановили две фуры, набитые контрафактом

Таможенники не допустили поставку контрафактной одежды в Московскую область

Таможенники остановили две фуры в Московской области и устроили проверку. В ходе нее выяснилось, что транспортные средства наполнены контрафактным товаром, привезенным из-за рубежа, сообщает « МК » со ссылкой на пресс-службу ФТС РФ.

В фурах обнаружили одежду, косметику и ткани. Маркировок, а также деклараций у товаров не было.

Изъятые в Московском регионе товары и изделия отправляют на склады в Черустях. Там находятся уже 160 партий предметов, конфискованных в рамках уголовных дел.

ФТС передает изъятые товары Народному фронту, Минобороны и Росимуществу. Таможенники уже успешно передали военным в зону СВО изделий на 74,6 млн рублей.

Ранее в подмосковной Балашихе обнаружили производство контрафактных газированных напитков. Суррогат продавали через магазины в городе.