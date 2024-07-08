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В Подмосковье свинья на «копейке» попала в ДТП, врезавшись в столб

В Подмосковье свинья на «копейке» врезалась в столб. ДТП произошло в поселке Троицкое, сообщает Baza .

На видео с места аварии видна машина с номерами, зарегистрированными на территории Белгородской области.

Очевидцы рассказали, что двое мужчин приобрели свинью. В момент аварии они везли животное домой. Свинью связали и посадили на заднее сиденье в «копейку».

По дороге животное высвободилось, а затем укусило одного из мужчин. От испуга водитель и пассажир выпрыгнули на ходу из авто, а сама машина с животным врезалась в столб.

Прибывшие на место сотрудники ДПС не могли понять, на кого оформить аварию, поскольку за рулем была свинья.

Очевидцы позже помогли посадить животное в прицеп, чтобы довезти его домой.