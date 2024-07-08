В Подмосковье свинья на «копейке» попала в ДТП, врезавшись в столб
Фото - © Unsplash.com
В Подмосковье свинья на «копейке» врезалась в столб. ДТП произошло в поселке Троицкое, сообщает Baza.
На видео с места аварии видна машина с номерами, зарегистрированными на территории Белгородской области.
Очевидцы рассказали, что двое мужчин приобрели свинью. В момент аварии они везли животное домой. Свинью связали и посадили на заднее сиденье в «копейку».
По дороге животное высвободилось, а затем укусило одного из мужчин. От испуга водитель и пассажир выпрыгнули на ходу из авто, а сама машина с животным врезалась в столб.
Прибывшие на место сотрудники ДПС не могли понять, на кого оформить аварию, поскольку за рулем была свинья.
Очевидцы позже помогли посадить животное в прицеп, чтобы довезти его домой.