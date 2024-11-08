В Подмосковье стали чаще хулиганить, но реже угонять машины

Количество угонов в Подмосковье снизилось на 31% с начала года

В течение первых 10 месяцев 2024 года в Московской области было зарегистрировано 59 940 преступлений, что практически соответствует показателю за аналогичный период 2023 года — с незначительным снижением на 0,2%, сообщает сайт MK.Ru .

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что количество преступлений, произошедших в общественных местах, уменьшилось на 19,5%. Правонарушения, совершенные в состоянии опьянения, сократились на 19,2%, а число преступлений, совершенных рецидивистами, снизилось на 14,7%. Также наблюдается снижение числа грабежей на 12%, краж — на 16,1% и угонов — на 31%.

В то же время произошло значительное увеличение числа преступлений, связанных с интернетом (на 20,7%), хулиганств (на 48%), мошенничества (на 18,5%) и случаев незаконного обращения с наркотиками (на 13,6%).

За указанный период в регионе зафиксировано 735 нарушений ПДД, что составляет прирост в 4,8%. Среди них 285 ДТП — с летальным исходом, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом.