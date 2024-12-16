В Подмосковье спасли галку, провалившуюся в вентиляцию многоквартирного дома

Спасатели 233-й пожарно-спасательной части спасли галку, которая провалилась в вентиляционную систему многоквартирного дома в Сергиево-Посадском городском округе. Целую и невредимую птицу выпустили на волю, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел накануне. За помощью к спасателям обратилась хозяйка квартиры на 9-м этаже одной из многоэтажек. По словам женщины, на вентиляционной трубе ее вытяжки отсутствует защитная сетка, и, судя по характерным шумам, туда, вероятно, проникло какое-то животное или птица.

Спасатели сняли нижнюю часть кухонной вытяжки и оттуда вылетел сильно напуганный галчонок. Специалисты поймали его с помощью покрывала и, убедившись, что он не пострадал, отпустили его на свободу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что власти Подмосковья слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.