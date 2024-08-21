В Подмосковье школьник домогался 9-летней девочки в заброшенном детсаду

Юная жительница Подмосковья обвинила 11-летнего приятеля в приставаниях в заброшенном детском саду. По данному факту полиция инициировала проверку, сообщает MK.Ru .

Все началось с настороженности родителей, которые обратили внимание, что в последнее время поведение их 9-летней дочери стало агрессивным. Позже девочка призналась, что друг трогал ее за интимные места во время прогулки.

Мать школьницы сразу же вызвала медиков и написала заявление в правоохранительные органы. В скором времени ученица пройдет медэкспертизы.

Известно, что подросток и его младшая подруга учатся в одном образовательном учреждении. Теперь родные девочки хотят перевести ее в другую школу.