В Подмосковье шестеро мужчин похитили дальнего родственника из-за денег
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В городском округе Мытищи предъявили обвинения шестерым мужчинам, которые похитили дальнего родственника из-за финансовых разногласий в бизнесе, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
По данным следствия, 20 августа мужчина вместе со своими знакомыми похитил своего дальнего родственника из-за финансовых разногласий в коммерческой деятельности. Злоумышленники схватили мужчину около частного дома в деревне Грибки, затолкали в арендованный микроавтобус и скрылись.
Затем потерпевшего несколько дней удерживали в арендованном домовладении в городском округе Солнечногорск. Сын похищенного обратился в полицию с заявлением.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Силовики установили и задержали подозреваемых, которыми оказались два уроженца Республики Армения и 4 уроженца Кавказа. Фигурантам дела предъявлены обвинения в похищении человека.
Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.