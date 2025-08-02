В Подмосковье сгорело 225 квадратных метров жилья

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В городском округе Долгопрудный пожарным удалось локализовать возгорание в жилом доме, сообщили в МЧС Московской области.

Инцидент произошел в поселке Набережный, где огнем было охвачено 225 квадратных метров жилой площади.

На место происшествия оперативно прибыли 27 спасателей и 5 единиц спецтехники. Благодаря слаженным действиям пожарных, огонь удалось остановить до полного уничтожения здания.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Специалисты МЧС продолжают работу на месте для полной ликвидации последствий пожара.