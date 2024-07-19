В Подмосковье росгвардейцы отыскали потерявшегося ребенка

Экипажи вневедомственной охраны, находящиеся на маршрутах патрулирования, получили сообщение о пропаже ребенка. По имеющейся информации, 10-летний мальчик вышел на прогулку на велосипеде и длительное время не выходил на связь с родителями, а также не возвращался домой. Обеспокоенные родственники не смогли самостоятельно найти ребенка и обратились в правоохранительные органы.

Получив приметы мальчика, сержант полиции Даниил Зайцев и старший сержант полиции Михаил Масягин увидели схожего по описанию ребенка в микрорайоне Заречье. Ребенок был передан прибывшей на место матери. Женщина поблагодарила росгвардейцев за оперативность и неравнодушие.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.