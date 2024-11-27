В Подмосковье росгвардейцы оказали помощь пострадавшим в ДТП

Сотрудники Красногорского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области оказали помощь водителю и пассажиру, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

Следуя по дороге между населенными пунктами Садки и Талицы, росгвардейцы стали свидетелями аварии: из-за гололедицы водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу, после чего перевернулся и съехал в овраг.

Старшина полиции Юрий Чобану и старший сержант полиции Олег Илькин незамедлительно сообщили о произошедшем в экстренные службы, вызвали медиков и направились к месту происшествия. Внутри транспортного средства находились двое мужчин. Из-за шокового состояния они не могли самостоятельно покинуть поврежденный авто. Правоохранители отодвинули сработавшие подушки безопасности, отстегнули автомобильные ремни и помогли пострадавшим выбраться из машины.

Росгвардейцы оказали молодым людям первую помощь и следили за их самочувствием до приезда бригады скорой.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.