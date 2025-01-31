Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 11:58

В Подмосковье рассказали, куда обращаться, если на автомобиль упало дерево

Бывают случаи, когда ветка или дерево падает на автомобиль, припаркованный во дворе многоквартирных домов на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В этой связи у жителей возникает справедливый вопрос — в какую организацию обращаться для возмещения вреда, причиненного имуществу?

В соответствии с правилами Госстройнадзора РФ ответственность за состояние деревьев и других зеленых насаждений во дворе МКД несет балансосодержатель территории — управляющая организация, товарищество собственников жилья или администрация муниципалитета.

В их обязанность входит выполнение следующих видов работ:

вырубка деревьев, которые мешают проезду спецтехники или проходу жителей;

спил сухих веток и кронирование;

вырубка аварийно-опасных деревьев.

Так, при некачественно выполненных работах за возмещением ущерба жители смогут обратиться к балансосодержателю территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.