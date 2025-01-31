В Подмосковье рассказали, куда обращаться, если на автомобиль упало дерево
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Бывают случаи, когда ветка или дерево падает на автомобиль, припаркованный во дворе многоквартирных домов на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
В этой связи у жителей возникает справедливый вопрос — в какую организацию обращаться для возмещения вреда, причиненного имуществу?
В соответствии с правилами Госстройнадзора РФ ответственность за состояние деревьев и других зеленых насаждений во дворе МКД несет балансосодержатель территории — управляющая организация, товарищество собственников жилья или администрация муниципалитета.
В их обязанность входит выполнение следующих видов работ:
- вырубка деревьев, которые мешают проезду спецтехники или проходу жителей;
- спил сухих веток и кронирование;
- вырубка аварийно-опасных деревьев.
Так, при некачественно выполненных работах за возмещением ущерба жители смогут обратиться к балансосодержателю территории.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.