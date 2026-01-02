В Подмосковье подростки в коньках перепрыгивали через толпу детей

В подмосковных Мытищах зафиксирован инцидент с участием несовершеннолетних, которые совершали рискованные действия на ледовой площадке. Несовершеннолетние разгонялись на коньках и перепрыгивали через толпу лежащих на льду детей, сообщает Telegram-канал «112» .

Момент опасного развлечения попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как молодые люди развлекались необычным способом возле дома культуры «Яуза». Часть компании располагалась прямо на ледовой поверхности.

Судя по кадрам, на лед легли около 10 человек. В это же время их товарищи на коньках совершали прыжки над ними под крики зрителей.

Стоит отметить, что такое развлечение представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья участников. Подобные трюки могут привести к тяжелым травмам как для тех, кто находится на льду, так и для тех, кто выполняет прыжки. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

