В Подмосковье перекрыли дорогу из-за аварии на газопроводе

Движение перекрыли под Истрой по дороге от трассы М9 «Новая Рига» до деревни Мансурово из-за аварии на газопроводе, сообщила глава округа Татьяна Витушева.

«В связи с аварийной ситуацией на газопроводе высокого давления перекрыто в обе стороны автомобильное движение по дороге от трассы М9 „Новая Рига“ до деревни Мансурово», — написала руководитель муниципалитета в своем Telegram-канале.

Проблему устраняет аварийная служба, дежурят представители Госавтоинспекции.

Работы предполагается завершить к утру субботы.