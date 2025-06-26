В Подмосковье осужден участник группы телефонных мошенников

Пушкинская городская прокуратура Московской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Нижегородской области Яна Максимова. Он признан виновным за совершение мошенничества в составе организованной группы с причинением ущерба в особо крупном размере, передает пресс-служба прокуратуры.

Преступник вместе с сообщниками находил доверчивых людей, и убеждал их оформлять на свое имя банковские карты. На них затемпоступали деньги, добытые мошенническим путем.

В декабре 2023 года Максимов разместил в специально созданномгрупповом чате реквизиты нескольких таких карт. После этого начала действовать схема обмана, жертвой которой стал один из сотрудников российской космической отрасли.

Ему поступило смс-сообщение от бывшего коллеги, известного космонавта. Как потом выяснилось, с фейкового профиля. Писавший просил срочно связаться с руководителем государственной корпорации, поскольку тот якобы не может до него дозвониться.

Потерпевший открыл телефонное приложение и увидел, что у него и в самом деле есть пропущенные вызовы от абонента. В профиле звонившего, действительно, была фотография руководителя корпорации, а вот номертелефона отсутствовал, на что человек, увы, не обратил внимания.

Он перезвонил на «пропущенный» вызов, ему ответил голос мужчины, представившийся руководителем организации, где работал потерпевший. При этом в трубке стоял шум, который обычно царит в call-центрах. Мужчина сообщил, что в настоящее время взломан сервер корпорации, и злоумышленники получили доступ к персональным даннымсотрудников. Этой проблемой, мол, занимаются уже сотрудники ФСБ России совместно с Центробанком, но в данный момент необходимо перестраховаться.

После таких убедительных доводов потерпевший перечислил на указанные счета более 10 млн рублей своих сбережений.

«Хотелось бы обратиться к тем, кто думает, что оформление „подставных“ банковских карт, передача их реквизитов, оказание курьерских и других услуг для мошенников — невинная подработка. Нужно запомнить самим и рассказать другим — это преступление!», — отметил Прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Благодаря умелым действиям правоохранителей одного из аферистов — Яна Максимова, удалось вычислить и задержать. Суд с учетом позиции государственного обвинителя Пушкинской городской прокуратуры приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск потерпевшего о возмещении причиненного ему вреда на общую сумму 10 млн 163 тыс. рублей.

В отношении других участников организованной группы расследование продолжается.

«Сегодня участниками мошеннических схем нередко становятся молодые люди, которые воспринимают передачу карт или выполнение курьерских задач как безобидный способ заработать. Но важно понимать — это не подработка, а прямое участие в преступлении, которое влечёт за собой соответствующее наказание. Данный случай наглядно демонстрирует, к каким последствиям может привести подобное „сотрудничество“ с мошенниками. Будьте бдительными и не позволяйте втянуть себя в преступление!», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.