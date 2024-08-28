В Подмосковье осудят таджиков, которые держали в плену и избивали своего земляка

В Подмосковье перед судом предстанут два гражданина Таджикистана. Мужчины держали в плену и избивали своего земляка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В феврале этого года мужчины выпили, а затем решили убить своего земляка, который, по мнению одного из них, слишком грубо общался по телефону. Они заманили жертву в деревню городского округа Мытищи и заперли в помещении канализационной насосной станции.

Там мужчину избивали, используя подручные предметы и оружие. В итоге о произошедшем узнал брат одного из преступников. Он пресек противоправные действия и освободил заложника.

Расследование в отношении граждан завершилось. В зависимости от степени участия их обвиняют в незаконном лишении свободы человека с применением оружия и насилия, а также в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Следователи провели большой объем работы — допросили свидетелей и потерпевшего, провели судебные экспертизы и проверки показаний на месте. Уголовное дело передано в суд.