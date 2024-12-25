В Подмосковье накрыли подпольную нарколабораторию при содействии росгвардейцев

Двое 31-летних мужчин на территории частного дома и прилегающего к нему гаражного помещения осуществляли синтезирование запрещенных веществ.

При обыске помещений были обнаружены и изъяты электронные весы, респираторы, личные мобильные телефоны, банковские карты, а также емкости и канистры с мефедроном общей массой свыше 1 кг.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.