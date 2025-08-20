В Подмосковье на пожаре в 144 «квадрата» погибли два человека

Ночью 20 августа в поселке Луч муниципального округа Чехов в Московской области загорелся один из частных домов. В результате происшествия погибли два человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.

Предварительно известно, что сигнал о пожаре на пульт диспетчера МЧС РФ поступил ночью. На момент прибытия спасателей по указанному адресу дом уже полностью горел. Общая площадь пожара составила 144 квадратных метра, в его ликвидации участвовали 25 специалистов и 9 единиц спецтехники. На опубликованных фото с места происшествия видно, что дом выгорел полностью. От него остались только несущие стены.

По оперативной информации, дом загорелся из-за аварийного состояния электросети. Точную причину пожара установят в ходе специальной экспертизы. Стоит отметить, что пожарного извещателя в доме не было. Наличие этого устройства могло бы спасти жизни погибшим людям. Точная причина смерти двух человек также будет установлена в ходе экспертизы.

Спасатели Московской области в очередной раз просят жителей региона устанавливать в частных домах пожарные извещатели, которые реагируют на возникновение задымления. Также населению рекомендовано отключать от электросети все неиспользуемые приборы, а саму сеть проверять на исправность.