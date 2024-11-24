В Подмосковье мужчина погиб при ремонте крыши после урагана

В Подмосковье мужчина разбился при падении с поврежденной ураганом крыши

В подмосковной Коломне во время урагана у одного из домов повредилась крыша, 49-летний мужчина решил ее отремонтировать, но сорвался с высоты и погиб, пишет SHOT .

Предварительно установлено, что мужчина погиб при попытке отремонтировать кусок крыши в доме своей тети. Он забрался на строение, но не удержался и рухнул вниз на глазах своей сестры.

Мужчина упал лицом на брусчатку и серьезно повредил голову. Прибывшие сотрудники скорой помощи оказались бессильны, им оставалось констатировать смерть человека.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.