В Подмосковье мужчина по простыням спускался с 9 этажа, но сорвался и погиб

В подмосковном Сапроново трагически погиб 40-летний местный житель, который, находясь в алкогольном опьянении, связал простыни между собой и попытался спуститься по ним с девятого этажа, но сорвался вниз и погиб, сообщает Baza .

Предварительно известно, что накануне вечером мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, его крики из окна многоквартирного дома нарушали покой соседей. В связи с этим к утру к месту его жительства был вызван наряд полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Правоохранители, прибыв по вызову, начали стучаться в дверь квартиры нарушителя. Из-за двери раздавались его возгласы о том, что он якобы оказался в заточении. В это время, находясь под воздействием галлюцинаций, мужчина предпринял отчаянную попытку покинуть жилище. Он соорудил подобие веревки, связав между собой простыни, и попытался спуститься с девятого этажа через окно.

Эта попытка побега завершилась падением с огромной высоты. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина на месте, помочь мужчине они уже ничем не могли.

