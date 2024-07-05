В Подмосковье мужчина избил полковника юстиции и сотрудников Росгвардии

Руководителя отдела дежурных следователей Максима Щеглова избили в здании управления Следственного комитета по Московской области. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело, сообщает Baza .

Инцидент произошел утром 2 июля в кабинете ​полковника юстиции. Предварительно, на прием к Щеглову пришел 43-летний житель городского округа Люберцы Станислав Николаев. Затем между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.

Затем в кабинете появились двое сотрудников Росгвардии и попытались задержать мужчину, однако нападавший оказал сопротивление. В результате медицинская помощь потребовалась всем участникам конфликта. Наибольшие травмы получил Николаев, у которого диагностировали множественные кровоподтеки, ссадины и ушибы.

В настоящее время правоохранительные органы задержали нападавшего. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).