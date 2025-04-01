В Подмосковье мотоциклист сбил пешехода и погиб вместе с ним

В подмосковном Орехово-Зуеве на Северной улице произошла смертельная авария с участием пешехода и мотоциклиста. Момент трагедии попал на видео, сообщает Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, как пешеход идет вдоль дороги вблизи с парковкой. Он пропускает несколько машин, затем решает перебежать через проезжую часть вне пешеходного перехода.

В момент, когда пешеход уже был на середине дороги, в него врезался мотоциклист, который не успел отреагировать на его появление. В итоге водитель мотоцикла марки Honda врезался в человека.

Предварительно установлено, что шансов выжить не было ни у кого из погибших. На месте работают оперативные службы.