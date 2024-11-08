В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию, производившую мефедрон

Подмосковная полиция обнаружила в деревне Ольховке нарколабораторию по производству мефедрона, которую организовал житель Москвы, мужчину задержали, а лабораторию ликвидировали, рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Волк отметила, что подмосковная полиция работала совместно с Росгвардией. Злоумышленника задержали на месте производства запрещенного вещества. В помещениях нелегальной лаборатории нашли не только компоненты для изготовления наркотика, но и мефедрон уже в готовом виде.

«Обнаружено более девяти килограммов кристаллического вещества, емкости с прекурсорами общим объемом около 250 литров и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Согласно заключению эксперта, изъятое сухое вещество является мефедроном», — сообщила Волк.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ. Организатора запрещенного производства по решению суда заключили под стражу на время расследования.