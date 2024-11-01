В Подмосковье клиент изнасиловал мастера после массажа

Девушка из Подмосковья обратилась за помощью в полицию после того, как изнасиловавший ее клиент заявил, что заразился венерическим заболеванием, и начал угрожать всей ее семье, пишет SHOT .

29-летняя массажистка познакомилась с 31-летним мужчиной, когда он впервые пришел к ней в массажный кабинет в Люберцах в конце 2020 года. Через какое-то время он стал постоянным клиентом девушки. В 2021 году массажистка решила прекратить свою деятельность и закрыла кабинет.

В феврале 2023 года с ней связался бывший постоянный клиент, который попросил сделать массаж в одном из отелей. Массажистка согласилась, приехала по указанному адресу, провела сеанс, а когда собралась уходить, с ее слов, мужчина набросился на нее и изнасиловал. Обращаться в полицию она не стала, так как клиент умело ее запугал.

Через какое-то время мужчина снова связался с массажисткой и заявил, что заразился от нее венерическим заболеванием, после чего начал грозить местью не только ей, но и всей ее семье. В итоге потерпевшей ничего не оставалось, как обратиться за помощью в полицию. По факту всего произошедшего уже проводится проверка.