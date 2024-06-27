В Подмосковье ищут извращенца, который избивает и насилует котят
В подмосковных Люберцах местные жители стали регулярно находить изуродованных котят со следами человеческой спермы. Предположительно, в городе действует зоосадист-извращенец, сообщает Regions.ру.
Последнюю жертву неизвестного маньяка нашли возле дома № 8 на улице Южной. Замученного котенка отнесли в ветклинику, где специалисты подтвердили, что за последнее время к ним поступило уже три котенка с аналогичными травмами.
«Врачи подтвердили, что им в клинику за короткое время принесли трех жертв этого маньяка. Спасти котят было невозможно», — сообщил один из очевидцев.
Также в Люберцах на двери одного из подъездов обнаружили странную записку, где рассказывается про изнасилование одного из котят.
Жители уже подали заявления в полицию.