В Подмосковье ищут извращенца, который избивает и насилует котят

В подмосковных Люберцах местные жители стали регулярно находить изуродованных котят со следами человеческой спермы. Предположительно, в городе действует зоосадист-извращенец, сообщает Regions.ру .

Последнюю жертву неизвестного маньяка нашли возле дома № 8 на улице Южной. Замученного котенка отнесли в ветклинику, где специалисты подтвердили, что за последнее время к ним поступило уже три котенка с аналогичными травмами.

«Врачи подтвердили, что им в клинику за короткое время принесли трех жертв этого маньяка. Спасти котят было невозможно», — сообщил один из очевидцев.

Также в Люберцах на двери одного из подъездов обнаружили странную записку, где рассказывается про изнасилование одного из котят.

Жители уже подали заявления в полицию.