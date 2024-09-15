В Подмосковье инспектор ДПС сбил троих детей, выбежавших на дорогу

В городском округе Ступино 27-летний сотрудник ДПС сбил троих детей, которые выбежали на дорогу. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел накануне вечером в рабочем поселке Михнево. Максим ехал по населенному пункту на личном автомобиле Omoda, когда из кустов на дорогу внезапно выскочили трое детей 4, 5 и 7 лет. Страж порядка не успел затормозить и сбил их.

Под колесами оказались 2 брата-таджика и их приятель-узбек. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу.

Согласно результатам экспертизы, сотрудник ДПС был трезв. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, где были родители и почему дети самостоятельно гуляли по поселку.