В Подмосковье домработница украла 4 млн руб и потратила их на отпуск за границей

В Подмосковье домработница похитила 4 млн рублей у хозяина таунхауса и потратила деньги на отпуск за границей. Правоохранители арестовали женщину, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в загородном комплексе в Богородском городском округе. Владелец таунхауса обнаружил пропажу 4 млн рублей и заподозрил в краже домработницу.

В ходе расследования выяснилось, что женщина в ходе уборки нашла и присвоила крупную сумму, часть которой потратила на отпуск за границей.

Правоохранительные органы задержали домработницу. Следствие предъявило ей обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу.