В Подмосковье дети кидали в людей кирпичи с 25 этажа и чуть не прибили человека

В Подмосковье дети кидали в людей кирпичи с 25 этажа

В подмосковном Красногорске в полицию поступило сообщение, что дети бросали в людей кирпичи с балкона 25 этажа. Сейчас правоохранители ищут юных правонарушителей, сообщила пресс-служба главка полиции по Московской области.

Инцидент произошел около дома на Спасо-Тушинском бульваре. От действий малолетних метателей кирпичей никто не пострадал.

Ранее издание «МК: срочные новости» опубликовало кадры с места инцидента. На видео заметно, как, предположительно, кирпич едва не упал на стоявшего около подъезда мужчину.

Прочие обстоятельства выясняются.