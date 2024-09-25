В Подмосковье 25 сентября ожидается V класс пожарной опасности

Пожары были зафиксированы в Электрогорском участковом лесничестве в 1 км от г. Электрогорск Павлово-Посадского г. о. на площади 0.01 га, во Фрязевском участковом лесничестве в 4 км от д. Марьино Богородского г. о. на площади 0.6 га и в Кудиновском участковом лесничестве в 2 км от г. Старая Купавна Богородского г. о. на площади 0.05 га. В Городищенском участковом лесничестве в 3 км от п. Орловка Орехово-Зуевского г. о. на площади 0.01 га. В Загородном участковом лесничестве в 1 км от д. Строкино Раменского г. о. на площади 0.1 га. В Пригородном участковом лесничестве рядом с д. Челохово г. о. Егорьевск на площади 0.01 га.

При тушении возгораний были задействованы 28 единиц техники и 53 человека личного состава лесопожарных формирований. Пожары были потушены в день выявления.

25, 26 и 27 сентября на всей территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 19-21 градусов, ночью — 12-14 градусов. В среду и четверг синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков. В пятницу облачно, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.