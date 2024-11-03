В Подмосковье 1,5 месяца ищут актера из сериала «Пятницкий» Дмитрия Савостина

В Балашихе в середине сентября пропал актер Дмитрий Савостин. Полицейские и добровольцы продолжают поиски артиста, сообщает aif.ru .

14 сентября Савостин с рюкзаком вышел из своей квартиры в Балашихе и не вернулся. Он был одет в джинсы, футболку и кроссовки.

Савостин родился в Красноярском крае. После школы он поступил в Московский государственный университет культуры и искусств. Актер снимался в сериале «Пятницкий» и в фильме «Наваждение».

По словам знакомых артиста, в последнее время его преследовали неудачи. Он ходил по кастингам, но предложений не поступало. Ради заработка Савостин играл в новогодних антрепризных детских спектаклях. Актер также работал в частном театре.

Из-за нехватки денег Савостин брал подработки не по специальности. Например, работал вожатым в детском лагере.