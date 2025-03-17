В Подмосковье 11-летний украинец убил себя спустя день после свадьбы мамы

В подмосковной Дубне 11-летний мальчик совершил суицид на следующий день после свадьбы своей мамы. Погибший приехал в Московскую область с Украины, сообщает «МК: срочные новости» .

Погибший школьник жил с 18-летним братом и матерью в комнате общежития. С недавнего времени к семье подселился мужчина, который стал мужем мамы мальчика.

Родители нашли мертвого подростка на следующий вечер после свадьбы. Несовершеннолетний, о котором отзывались как о стеснительном и скромном ребенке, не оставил предсмертной записки.

Прочие обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Москве нашли труп 13-летнего подростка, совершившего суицид. Ребенок погиб на западе столицы.