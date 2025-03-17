В Подмосковье 11-летний украинец убил себя спустя день после свадьбы мамы
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В подмосковной Дубне 11-летний мальчик совершил суицид на следующий день после свадьбы своей мамы. Погибший приехал в Московскую область с Украины, сообщает «МК: срочные новости».
Погибший школьник жил с 18-летним братом и матерью в комнате общежития. С недавнего времени к семье подселился мужчина, который стал мужем мамы мальчика.
Родители нашли мертвого подростка на следующий вечер после свадьбы. Несовершеннолетний, о котором отзывались как о стеснительном и скромном ребенке, не оставил предсмертной записки.
Прочие обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в Москве нашли труп 13-летнего подростка, совершившего суицид. Ребенок погиб на западе столицы.