В Подмосковье 10-летняя девочка убила 13-летнюю сестру из-за грязной посуды

В подмосковном Подольске 10-летняя девочка убила старшую 13-летнюю сестру кухонным ножом, когда та заставляла ее мыть посуду за всей семьей, сообщает Mash .

Несовершеннолетние сестры находились дома одни, так как их родители — трудовые мигранты — в это время были на работе. Девочки занимались уборкой, но в какой-то момент старшая начала морально давить на младшую, утверждая, что она обязана мыть грязную посуду за всех.

Сестры ссорились какое-то время, затем 10-летняя девочка схватила кухонный нож и несколько раз ударила им 13-летнюю девочку. Когда школьница поняла, что натворила, она вызвала скорую помощь.

Бригада медиков приехала быстро, но спасти пострадавшую не смогла, она умерла на их руках. К тому моменту девочка потеряла слишком много крови.

Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются стражи порядка. Уже известно, что до происшествия девочки жили мирно и редко ссорились.