В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

Новые взрывы в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели 21 августа, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщениях СМИ.

Другие подробности случившегося устанавливаются.

Херсонская область — это российский регион, расположенный в нижнем течении реки Днепр, который омывается Азовским и Черным морями. Данный субъект стал частью России в сентябре 2022 года по итогам проведенного референдума.

Власти Украины не признают его легитимность и продолжают вести обстрелы. Правая часть побережья Днепра и сам город Херсон — под контролем киевской власти. Остальная территория области считается российской.