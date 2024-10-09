В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, сообщает РИА Новости .

В Николаевской области сирены начали звучать с 23.48 мск, в Одесской — с 23.58 мск вторника.

В Днепропетровской области воздушная тревога была объявлена в 00.09 мск, в Харьковской — в 00.16 мск, в Полтавской — в 00.46 мск среды.

Ранее в Одессе зафиксировали еще один взрыв, в городе включили сигнал воздушной тревоги.