В пяти областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги

В Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога, пишет РИА Новости.

В частности, в Днепропетровской области тревогу объявили в 23.35 мск, в Черниговской — в 0.05 мск.

Также сигнал тревоги прозвучал на подконтрольных Киеву частях Запорожской области, ДНР и ЛНР РФ.

Ранее предупреждение об угрозе с воздуха ранее было введено в Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях Украины.