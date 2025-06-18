В Питере семиклассник тайно потратил бабушкин миллион на игру и совершил суицид

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«Mash на Мойке»: в Петербурге мальчик потратил миллион на игру и совершил суицид

В Санкт-Петербурге семиклассник тайно потратил на игру около 1 миллиона рублей и совершил суицид. Подросток убил себя после того, как узнавшие обо всем родители вернулись домой, сообщает «Mash на Мойке» .

Труп школьника обнаружили 17 июня под окнами дома на улице Большая Пороховская. Незадолго до гибели мальчика родные узнали, что он потратил бабушкины деньги на компьютерную игру — несовершеннолетний делал внутриигровые покупки.

Когда мать с отцом вернулись домой, школьник совершил самоубийство. Он оставил предсмертную записку.

По данным журналистов, отец погибшего «занимает серьезную должность в крупной корпорации». Мальчик воспитывался в благополучной семье и занимался плаванием.