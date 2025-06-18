В Питере семиклассник тайно потратил бабушкин миллион на игру и совершил суицид
«Mash на Мойке»: в Петербурге мальчик потратил миллион на игру и совершил суицид
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В Санкт-Петербурге семиклассник тайно потратил на игру около 1 миллиона рублей и совершил суицид. Подросток убил себя после того, как узнавшие обо всем родители вернулись домой, сообщает «Mash на Мойке».
Труп школьника обнаружили 17 июня под окнами дома на улице Большая Пороховская. Незадолго до гибели мальчика родные узнали, что он потратил бабушкины деньги на компьютерную игру — несовершеннолетний делал внутриигровые покупки.
Когда мать с отцом вернулись домой, школьник совершил самоубийство. Он оставил предсмертную записку.
По данным журналистов, отец погибшего «занимает серьезную должность в крупной корпорации». Мальчик воспитывался в благополучной семье и занимался плаванием.