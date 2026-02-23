В Петербурге злоумышленники украли «ювелирку» на 1,1 млн рублей за 20 минут
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Петербургские полицейские разыскивают группу людей, которые за 20 минут украли из ювелирного магазина украшений на 1,1 млн рублей. Инцидент произошел на проспекте Стачек, о нем правоохранителям сообщили 22 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
О факте кражи стало известно в 17:54. Ювелирные украшения были украдены в промежутке с 16:20 до 16:40.
Неизвестные злоумышленники, стоя в помещении магазина, открыли витрину. Затем украли украшения на сумму 1,1 млн рублей.
Полицейские возбудили дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса России («Кража в особо крупном размере»). Силовики ищут фигурантов.
