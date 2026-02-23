сегодня в 17:05

В Петербурге злоумышленники украли «ювелирку» на 1,1 млн рублей за 20 минут

Петербургские полицейские разыскивают группу людей, которые за 20 минут украли из ювелирного магазина украшений на 1,1 млн рублей. Инцидент произошел на проспекте Стачек, о нем правоохранителям сообщили 22 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

О факте кражи стало известно в 17:54. Ювелирные украшения были украдены в промежутке с 16:20 до 16:40.

Неизвестные злоумышленники, стоя в помещении магазина, открыли витрину. Затем украли украшения на сумму 1,1 млн рублей.

Полицейские возбудили дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса России («Кража в особо крупном размере»). Силовики ищут фигурантов.

