В Петербурге задержан участник изнасилования 9-летнего школьника в туалете

Полицейские задержали 16-летнего школьника из Выборгского района Санкт-Петербурга, он может быть участником изнасилования ребенка в туалете, сообщает «Фонтанка» .

Предварительно, подросток заинтересовал правоохранителей после того, как в Telegram появилось видео, снятое в кабинке школьного туалета. Потерпевшим признан учащийся начальной школы — 9-летний школьник.

По сведениям издания, сейчас юноша процессуально задержан. По данным СК, ребенок подвергся насилию в кабинке мужского туалета на втором этаже школы в конце января этого года.

В школе, где учится задержанный старшеклассник, директор не дал оперативный комментарий по данной ситуации.