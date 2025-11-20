В Петербурге задержали звезду «Улицы разбитых фонарей» за съемку детского порно

В Санкт-Петербурге задержали известного актера Владимира Колганова, известного массовому зрителю по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Убойная сила». Его подозревают в создании и распространении в интернете фотоматериалов с обнаженными детьми, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что вместе с 47-летним Колгановым был задержан его 52-летний приятель, бизнесмен Евгений Кириллов. Следствие полагает, что именно Колганов занимался фотографированием и размещением в Сети снимка обнаженного ребенка.

Запрещенная фотография оставалась доступной на его странице в соцсетях до момента задержания. Кириллова считают соучастником преступления. Сообщается, что они совместно распространяли изображения в даркнете и на зарубежных ресурсах. В настоящее время в квартирах Колганова и его сообщника проводятся следственные действия.

По данным Telegram-канала «112», актер вместе с группой лиц с 2015 года создавал и распространял запрещенные материалы, в которых фигурировали малолетние дети.

Владимир Колганов известен ролями в телесериалах, таких как «Убойная сила», «Морские дьяволы», «Тайны следствия» и многих других. Помимо этого, он выступал на сцене Александринского театра.

