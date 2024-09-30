В Петербурге вспыхнул мощный пожар на складе

В Санкт-Петербурге утром 30 сентября вспыхнул сильный пожар в одном из складских помещений. Возгоранию присваивали второй номер сложности, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на пресс-службу местного главка МЧС РФ.

Пламя горело на складе, находящемся в Колпинском районе в Северном проезде. Сигнал о пожаре поступил на диспетчерский пульт в 06:14, и менее чем через полчаса ЧП присвоили второй номер сложности.

В 7:29 пожар локализовали.

По данным спасателей, склад в Северном проезде горел по всей своей площади — 15 на 40 метров. Пламя гасили 45 сотрудников МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.