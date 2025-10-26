В Петербурге толпа подростков избила парня рядом с магазином «Красное и Белое»
В Санкт-Петербурге группа подростков совершила нападение на молодого человека возле магазина «Красное и Белое», конфликт с которым начался внутри торговой точки, сообщает Baza.
Предварительно известно, что инцидент начался с незначительного конфликта в магазине, расположенном на улице Думской, ранее известной своими барами. Вскоре словесная перепалка переросла в масштабную потасовку с участием более десяти юношей и девушек.
Когда свидетели вызвали полицию, большая часть участников драки скрылась, однако некоторым удалось задержать на месте происшествия.
Сообщается, что как минимум у двоих участников имеются переломы носа и повреждения челюсти. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.