сегодня в 19:02

В Петербурге толпа подростков избила парня рядом с магазином «Красное и Белое»

В Санкт-Петербурге группа подростков совершила нападение на молодого человека возле магазина «Красное и Белое», конфликт с которым начался внутри торговой точки, сообщает Baza .

Предварительно известно, что инцидент начался с незначительного конфликта в магазине, расположенном на улице Думской, ранее известной своими барами. Вскоре словесная перепалка переросла в масштабную потасовку с участием более десяти юношей и девушек.

Когда свидетели вызвали полицию, большая часть участников драки скрылась, однако некоторым удалось задержать на месте происшествия.

Сообщается, что как минимум у двоих участников имеются переломы носа и повреждения челюсти. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

